Обвинения маркировки в дефиците лекарств оказались ложными

Острую нехватку препаратов в аптеках и перебои с поставками связывали с необходимостью маркировки, но после ее упрощения положение не улучшилось. Виной дефициту — ажиотажный спрос на лекарства из-пандемии COVID-19, изменившиеся правила расчета максимальных цен для производителей и рухнувший рубль. Об этом пишут «Известия».

В дефиците лекарств система маркировки не виновата, считает исполнительный директор «Аптечной гильдии» Елена Неволина. «В Росздравнадзоре есть целая комиссия, которая занимается допуском на рынок немаркированных препаратов, произведенных после 1 июля. К дефициту приводит ажиотажный спрос на лекарства и нарушения аптеками правил отпуска препаратов», — подчеркнула она.

Согласно прогнозам Национального рейтингового агентства (НРА) по итогам 2020 года продажи препаратов в аптечных сетях могут вырасти на 6 процентов — до 1,36 триллиона рублей год к году, что вдвое превышает темпы роста рынка по итогам 2019 года, когда продажи аптек росли на 2,9 процента. Ускорение динамики в НРА связывают с ростом объема продаж на 5,4 процента год к году лекарств в упаковках, а также смещением в сторону более дорогих рецептурных препаратов.

Ажиотажный спрос на препараты, рекомендуемые для лечения COVID-19 стал главным драйвером роста аптечной розницы, полагает гендиректора сервиса «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков который подчеркнул, что заболеваемость коронавирусом в России растет и потребители закупаются впрок. Онлайн-агрегатор провел исследование среди 13 тысяч аптек, проанализировав спрос, цены и обеспеченность регионов лекарствами против коронавируса. Оказалось, что нужные препараты остались лишь в малой доле аптек. Потребители стабильно проявляют интерес к тем, которые «ассоциируются с лечением коронавирусной инфекции», даже если они принимаются по назначению врача и только при тяжелой форме болезни. Волна спроса поднялась с начала октября.

Чаще всего в аптеках ищут умифеновир («Арбидол», «Арпефлю»), азитромицин, левофлоксацин, дексаметазон, гидроксихлорохин, а также витамины и минеральные добавки, такие как C, D и цинк.

Например, в сентябре сервис фиксировал по 50 запросов на левофлоксацин в день, а в начале октября их стало более 450. Обеспеченность аптек лекарствами за спросом не поспевает, показали результаты исследования. Хуже всего обстоят дела с гидроксихлорохином, который применяют при лечении малярии: его можно найти лишь у 1 процента продавцов. Левофлоксацин есть в 2,83 процента аптек — это тоже критически низкий результат.

Дистрибьюторы не справляются с нагрузкой и оборотом, сообщал в начале октября руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Из-за перебоев, лавинообразного спроса и закупки лекарств впрок фармкомпании не успевают производить продукцию. «Перебои с поставками лекарств в ряд российских регионов связаны с неготовностью дистрибьюторского звена в условиях повышенного спроса на препараты», — отметил глава ведомства. Согласно данным министерства, российские предприятия нарастили производство более чем в два раза — на 110 процентов — по сравнению с пиковыми объемами первой волны эпидемии, поэтому в стране производится достаточно препаратов от коронавируса.

«Спрос на антибиотики этой осенью вырос в шесть раз, а на противовирусные препараты — в 15–18 раз. По отдельным позициям спрос увеличился в 30 раз. Так, "Арбидола" в октябре прошлого года в нашей сети было продано 5 тысяч упаковок. С корректировкой на весну мы к осени закупили 20 тысяч упаковок. Но только за сентябрь-октябрь в наших аптеках было реализовано 50 тысяч упаковок», — считает глава челябинского «Областного аптечного склада» Андрей Князев.

По данным аптечных сетей, сейчас за одну-две недели раскупают столько медицинских препаратов, сколько прежде хватало на весь осенне-зимний сезон. «Многих препаратов нет у дистрибьюторов, а если они поступают, то, чтобы успеть ухватить для своих аптек хоть что-то, надо не спать ночами. Это как купить билеты на полет, например, в Париж за 10 евро по акции. Долго ждешь, ловишь момент, и вот удача, а может, и нет», — прокомментировал «Известиям» ситуацию на рынке владелец региональной аптечной сети.

По словам члена правления благотворительного фонда AdVita Елены Грачевой, есть и другие обстоятельства, повлиявшие на положение с лекарствами. «Ситуация пришла к своему логическому завершению и сложилась в идеальный шторм. История с постепенным исчезновением дешевых лекарств тянется с 2010 года, когда Минздрав и Федеральная служба по тарифам приняли методику расчета максимальных цен для производителей. Производители, не согласные с методикой, постепенно перестали выходить на торги, и в 2019 году количество сорванных аукционов по ряду позиций доходило до 80 процентов. Какое-то время больницы держались на старых запасах, но бесконечно это продолжаться не могло», — пояснила она.

Грачева отметила, что к весне 2020 года ситуация уже была близка к катастрофической, а в последние пару месяцев добавились демарши немногих оставшихся производителей, у которых из-за рухнувшего рубля перестало хватать денег на закупку субстанций. Большинство российских дженериков, подчеркнула представитель AdVita, делается из китайского и индийского сырья.

«В итоге в августе с рынка было отозвано 59 наименований лекарств, в сентябре уже 78, притом что обычно эта цифра не превышает нескольких штук в месяц. В результате желающих поставлять дешевые дженерики просто не осталось. И случилось то, что случилось: если раньше мы могли бороться за то, чтобы государство закупало для пациентов более качественные препараты, то в год окончания программы "Фарма 2020" в стране исчезло около трех десятков базовых препаратов для лечения онкологических больных, и речь идет о том, чтобы найти для лечения хоть что-нибудь! Когда мы видим, что некоторые пытаются этот коллапс списать на ковид или проблемы с маркировкой, это, мягко говоря, не соответствует действительности. Тяжело больные люди оставлены без лекарств в результате многолетних целенаправленных действий ряда ведомств, и прежде всего экономического блока», — сказала Грачева.

Министерство промышленности и торговли России будет следить за производством необходимых лекарств и их наличием в регионах. Такое решение приняли на фоне пандемии коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы. Ведомство будет еженедельно докладывать о ситуации.

Минздрав уже внес в правительство проект постановления, который позволит регулятору предлагать производителю препаратов перерегистрацию цены (обязательно с проведением экономического анализа ФАС). Это позволит оперативно реагировать на негативное изменение ситуации с лекарствами при риске их дефицита.

2 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое упростило порядок работы с мониторингом движения лекарств. Согласно документу, аптеки смогут продавать препараты сразу после уведомления системы об их поступлении. Ждать подтверждения о регистрации не нужно. Министр здравоохранения Михаил Мурашко 9 ноября на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом признал, что изменения позволили облегчить путь лекарств в аптеки.

В пресс-службе оператора системы — Центра развития перспективных технологий — отметили, что маркированных лекарств в обороте сейчас всего 10 процентов от их общего числа, и алгоритм работает только на уведомления, поэтому не может быть причиной задержек в поставках и влиять на объем их производства.