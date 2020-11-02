Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств в регионах. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 2 ноября.

«Правительством подготовлено постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов, прежде всего, чтобы обеспечить людям как можно более широкий доступ к необходимым им лекарствам», — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, в последнее время регионы жалуются на отсутствие в аптеках некоторых жизненно необходимых препаратов.

29 октября сообщалось, что 69 процентов пациентов с редкими заболеваниями заявили о нехватке лекарств.

В начале месяца российские онкологи из 80 процентов регионов заявили о дефиците 26 препаратов для лечения онкологических заболеваний. В основном это базовые, недорогие лекарства. Среди них — винкристин, даунорубицин, метотрексат и другие. Без некоторых лекарств нельзя вылечить рак у детей.