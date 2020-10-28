Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В России побит рекорд суточной смертности зараженных коронавирусом
Замминистра здравоохранения Омской области отстранили из-за скандала со скорыми
В Минздраве назвали способ отреагировать без паники на выявление COVID-19
Уничтожение российского «Адъютанта» показали на видео
В продаже появятся новые кроссовки Гоши Рубчинского
Глава центра Гамалеи объяснил случаи COVID-19 у участников испытаний «Спутник V»
Боевой петух убил лейтенанта
В рекламе выборов в Новой Зеландии показали «укравшего голоса» россиянина
Стали известны подробности смерти дочери миллионера от сэндвича в самолете
Турки с молотками и ножами напали на митингующих армян во Франции
Новости партнеров

Общественники выяснили причины нехватки лекарств в ряде аптек

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Эпизодическое отсутствие отдельных препаратов было выявлено менее чем в 18 процентов изученных объектов, что нивелировалось возможностью приобрести необходимые лекарства в соседних аптеках. Такие данные приводит общественная организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) по результатам проведенного исследования доступности препаратов в крупнейших регионах России.

В сообщении организации отмечается, что исследователями изучалось наличие в аптечных организациях ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19. Было проверено более 120 аптечных учреждений по всей стране.

Исследованием было установлено, что основные проблемы с приобретением отдельных препаратов вызваны в первую очередь повышенным спросом в связи с пандемией, а также тем, что некоторые аптеки неверно рассчитали спрос на противовирусные препараты и не заказали достаточный объем.

Менее значимым, но встречающимся в аптеках фактором, стало неправильно настроенное программное обеспечение касс (в частности, для продажи маркированных лекарств, доля которых на рынке составляет порядка 10 процентов). Опрос провизоров показал, что трудности в работе с маркированными лекарствами встречаются менее, чем у 10 процентов аптек.

«Исследование показало, что жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также лекарства, рекомендованные Минздравом для лечения COVID-19, свободно доступны во всех регионах. Из-за опасений граждан и приобретения ими значительного количества лекарств "про запас", иногда требуется чуть больше усилий для покупки», — комментирует результаты исследования председатель ОПИ Олег Павлов.

«Нельзя сбрасывать со счетов и ситуацию с ПО для работы с маркированными лекарствами», — отмечает Олег Павлов. «Вне зависимости от того, что является причиной сбоев — отсутствие квалификации или сознательное нежелание обновлять софт, заложниками такого подхода становятся обычные граждане, что недопустимо», — подчеркнул он.

Для продолжения мониторинга ситуации было принято решение о запуске «горячей линии», на которую потребители могут сообщать о проблемах с доступностью тех или иных лекарств в различных регионах. По всем фактам специалистами ОПИ будут проводиться проверки, результаты которых, в случае выявления нарушений, будут передаваться в надзорные органы.

Отдельного внимания заслуживает выявленный разброс цен на одни и те же препараты в различных аптеках, который может достигать 50 и более процентов. В этой связи, до конца ноября 2020 года ОПИ будет проведено исследование и запущен постоянный рейтинг аптечных организаций с самыми высокими и самыми низкими ценами на лекарства, который будет регулярно публиковаться на общедоступных ресурсах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп вспомнил удивительный эффект лекарства от коронавируса
Пережившая коронавирус женщина рассказала об ужасах болезни
Кремль ответил на обращение о критической нехватке лекарств от рака
Другие материалы рубрики
Экономика17:4622 октября

Ценовые войны

Региональные власти намерены регулировать тарифы в такси
11:44Сегодня

Каждой пятой российской компании оказалось нечем платить налоги

12:12Сегодня

«МегаФон» станет стратегическим инвестором видеосервиса START

11:13Сегодня

В России решили собрать триллионы рублей налогов дополнительно

Экономика00:0119 октября

За упокой

Известные всему миру компании десятилетиями доминировали на рынке. Почему они потерпели крах?
10:20Сегодня

Мошенники начали обманывать россиян по-новому

09:39Сегодня

Россия решила отдавать госдолг вертолетами

09:02Сегодня

Россиянам начали отказывать в работе из-за безграмотности

Экономика00:0617 октября

Цифровое крепостничество

Кому нужен отказ от трудовой книжки и как он поможет россиянам сэкономить миллионы рублей?
10:07Сегодня

В честь юбилея атомной отрасли «Росатом» выпустил серию познавательных онлайн-игр

07:00Сегодня

В австралийской пустыне нашли гигантскую парковку ненужных самолетов

06:00Сегодня

Американцы начали экономить на образовании

Россия
Еще одну ростовскую чиновницу уволили после скандала с гибелью пациентов на ИВЛ
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
Путин дал оценку работе российской системы здравоохранения в пандемию
Названо самое доступное средство профилактики коронавируса
«Никогда не вернусь в Россию»
 
Путин задумался о запрете сравнивать цели СССР и гитлеровской Германии
«Даже от небольшой нагрузки он синел и начинал задыхаться»
У Никиты трехкамерное сердце, его прооперируют, но необходим специальный аппарат ИВЛ. Нужна помощь
Все материалы
Мир
Европу предупредили о возможной нехватке вакцины от коронавируса
Разъединенные нации
ООН создавали ради всеобщего процветания. Почему она не смогла спасти мир от войн и кризисов?
В США выявили полмиллиона случаев COVID-19 за неделю
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России
Как прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
Трамп рассказал о завидующей военной мощи США России
Могут повторить
75 лет назад Японии запретили иметь свою армию. Почему страна решила вернуть себе право воевать?
В Аргентине нашли жертву ритуального убийства с вырезанным сердцем
Все материалы
Бывший СССР
Обнародованы результаты всеукраинского опроса
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Тихановская назвала национальную забастовку «только началом»
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Протестующим белорусским студентам пригрозили «всеми мерами»
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Украинский генерал рассказал о дряхлеющих ВВС страны
Все материалы
Экономика
Каждой пятой российской компании оказалось нечем платить налоги
Общественники выяснили причины нехватки лекарств в ряде аптек
«МегаФон» станет стратегическим инвестором видеосервиса START
Сбербанк начал выплату самых больших дивидендов в истории России
Сумма отчислений составит 422 миллиарда рублей, половину получит федеральный бюджет
В России решили собрать триллионы рублей налогов дополнительно
Ценовые войны
Региональные власти намерены регулировать тарифы в такси
Все материалы
Силовые структуры
Тело убитого студента из Африки подбросили под окна московского общежития
«Воровской мир всегда был русским»
Страны бывшего СССР объявили войну криминальным авторитетам. Их хотят лишить влияния и власти
Бывшему мэру Челябинска вынесли приговор
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Ефремов устроил роскошный ужин сокамерникам в СИЗО
Сужу отечеству
Непристойное поведение, пьянство и хамство: за что в России увольняют судей
В Петербурге арестовали отрезавшего палец у преподавательницы убийцу
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
В семье Нурмагомедова порассуждали о политической карьере бойца
«Это мой последний бой. Я не буду драться без отца»
Нурмагомедов задушил Гейджи и объявил о завершении карьеры. Хабиб ушел непобежденным
Гейджи нашел плюс в поражении от Нурмагомедова
Партнерский материал
«Хочу видеть его кровь. Он не такой безумный, как я»
Хабиб против Гейджи: на кого ставить, когда бой и где смотреть
Глава UFC назвал Нурмагомедова «самым жестким ублюдком на планете»
Партнерский материал
Миллионы с одной ставки. Как выиграть деньги на бое Хабиба
Россиянин, поверивший в одну из побед Хабиба, разбогател на 12,5 миллиона. И это не предел
Нурмагомедов сделал прогноз по лидерству россиян в UFC
Все материалы
Культура
Тайная любовница Тарзана показала откровенную переписку со стриптизером
«Весь мир состоит из долбанутых ублюдков»
К чему приводят драки с фанатами, наркотики и пьяные концерты: история главного панка России
Музей Амстердама купил работы Юлии Цветковой
Раскрыт образ чернокожей супергероини DC Бэтвумен
«Ее обычный день: сначала оргия, потом ультранасилие»
Неоновые вписки, цензура и гнев ЛГБТ: чем скандальная драма «Аутло» обернулась для ее авторов
Шнуров написал стихотворение про «город убийств» Санкт-Петербург
«Эти люди ощущают себя заложниками и по сей день»
Эхо теракта, РПЦ и Дудь: кто снял первый фильм о «Норд-Осте»
Все материалы
Интернет и СМИ
Иранская газета вышла с карикатурой Макрона-дьявола на первой полосе
«Эпоха подошла к концу»
Интернет пытаются сделать самым безопасным местом в мире. Почему это так сложно?
Баста отреагировал на скандал в «Голосе» вокруг дочери ведущего Первого канала
«Ему надо лечиться»
Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
Доктор Мясников усомнился в способности вакцины остановить коронавирус
Разделяй, не властвуй
WhatsApp и YouTube хотят отобрать у владельцев. Зачем это властям США и как поможет пользователям?
Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус
Все материалы
Ценности
Модель задержала рейс из-за обеда в ресторане и разгневала пассажиров
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Боня предложила подписчикам увеличить губы за 300 рублей
Не на шоу, а на смерть
Трупы и косынки российских бабушек: что происходило на Неделе моды в Токио
Певица Адель появилась на публике в наряде украинского дизайнера
Охотник за удовольствиями
Малолетние наложницы и самый большой дворец на планете: роскошная жизнь султана Брунея
«Бабушкина» тележка стала модным трендом у молодежи
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Мать двоих детей обрела девичью стройность и раскрыла секрет успеха
Студентку оштрафовали за нарушение карантина на тысячи фунтов
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Посетитель ресторана съел пиццу «ужасным» способом и прослыл монстром
«Местные относятся к русским с уважением и опаской»
История россиянина о переезде и жизни в Чехии
Празднующим Хэллоуин людям дали советы по профилактике коронавируса
«Никто не узнает их судьбу»
С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
Все материалы
Владелица Tesla поймала угонщиков с помощью смартфона
BMW X6 M против Porsche Cayenne Turbo S Coupe
Битва «настоящих суперкаров» мощностью 1305 лошадиных сил на двоих
Harley-Davidson выпустил электровелосипед и назвал его в честь мотоцикла
Головокружительная эволюция спортбайков
Как «пластмассовые ракеты» превратились из аналоговых дорожных бойцов в двухколесные «симуляторы»
Jaguar E-Pace пережил обновление и стал мощнее
Corvette ZR-1: он привел Chevrolet в мир суперкаров
Корвету, разделившему спортивные машины США на «до» и «после», исполнилось 30 лет
Mercedes-Benz создаст отдельный суббренд для G-Class
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Нацпроекты
В Саратовской области закупили технику для тушения лесных пожаров
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Четыре школы искусств в Хабаровском крае получат новое музыкальное оборудование
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Минпросвещения поддержит более 10 тысяч отстающих школ
Новое поколение
Весь мир активно развивает сети 5G. Что мешает России выбиться в лидеры?
В России отберут лучшие практики активного долголетия
Все материалы