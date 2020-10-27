Кремль ответил на обращение о критической нехватке лекарств от рака

Правительство России работает над устранением проблемы в сфере обеспечения лекарствами пациентов с онкозаболеваниями. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на письмо Фонда Константина Хабенского о критической нехватке лекарств от рака в России, передает РИА Новости.

«Медицинский, что называется, сектор правительства, сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить», — сказал Песков.

26 октября благотворительный фонд актера Константина Хабенского совместно с фондами «Подари жизнь», «АдВита», «Энби» и другими организациями обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. В послании говорилось о нехватке лекарств для онкобольных пациентов, в частности для детей. Для решения проблемы авторы обращения предложили централизовать госзакупку ряда препаратов, создать эффективную систему контроля и быстрого реагирования.

В начале месяца российские онкологи из 80 процентов регионов заявили о дефиците 26 препаратов для лечения онкологических заболеваний. В основном это базовые, недорогие лекарства. Среди них — винкристин, даунорубицин, метотрексат и другие. Без некоторых лекарств нельзя вылечить рак у детей.