В России заговорили о возможном дефиците лекарств

Сразу несколько российских и международных объединений фармацевтов заговорили о возможном возникновении дефицита лекарств в России, пишет газета «Известия». Свои опасения они объясняют изменившимися с 1 июля правилами.

Согласно нововведениям, все новые поступающие в оборот в России партии препаратов обязаны иметь маркировку. Без нее продавать их можно только при наличии специального разрешения межведомственной комиссии. При этом процедуры маркировки и получения разрешения на продажу без нее в настоящий момент слишком забюрокроатизированы и недостаточно подробно прописаны в нормативно-правовых актах, считают производители.

Материалы по теме На мели В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов

Свои соображения они изложили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Под обращением подписались Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM), Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП), Росмедпром, «Инфарма», Ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ) и Всероссийский союз общественных объединений.

Авторы письма указывают, что из-за слишком сложного процесса получения разрешения на продажу лекарств без идентификации многим производителям и продавцам не удалось создать необходимые товарные запасы, в том числе по самым популярным препаратам, что особенно чревато в период пандемии коронавируса. Межведомственная комиссия, которая должна выдавать разрешения, пока ни разу не собиралась, а значит, получить необходимые документы в настоящий момент технически невозможно.

В качестве решения они предлагают временно ввести уведомительный порядок (без получения специального разрешения) ввоза в страну и ввода в оборот лекарств без маркировки — как это и было до 1 июля. При этом с 1 октября продажа немаркированных лекарств в России будет полностью запрещена.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!