Разработчики вакцин от коронавируса пошли на риски

Израильский иммунолог, профессор Яков Беркун предупредил о рисках запуска вакцины от COVID-19 до полного окончания испытаний. По его словам, спешка разработчиков оправдана серьезностью эпидемии, однако единственный правильным решением может стать только эффективная вакцина, передает РИА Новости.

Врач подчеркнул, что большинство лабораторий придерживаются существующих правил, предусматривающих обязательные три стадии клинического тестирования вакцины. «Иногда проводятся параллельно, не ждут результатов предыдущей фазы и переходят к следующей», — добавил он. Однако серьезность пандемии и сохраняющиеся высокие темпы распространения вируса могут подтолкнуть ученых к сокращению стадий исследования.

По его словам, разработчикам приходится рисковать в поиске правильного решения и испытаниях вакцины. «Здесь как с лекарствами. При тяжелых заболеваниях мы пользуемся лекарствами, у которых много побочных явлений, а когда аллергический насморк, то мы не хотим давать лекарство, которое вызывает серьезные побочные эффекты, поскольку и сама болезнь несерьезная», — объяснил Беркун.

12 июля в России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса. Отмечалось, что в целом вакцина переносится добровольцами хорошо. Вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля, после этого НИИ имени Гамалеи подаст документы на регистрацию разработки.

Частные компании начнут производить вакцину в начале-середине сентября. При этом купить ее в аптеках в ближайшее время, скорее всего, не удастся.

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