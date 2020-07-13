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Раскрыты сроки завершения испытаний российской многолетней маски

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Испытания российской многолетней маски от вирусов с ультрафиолетом завершатся в июле. Сроки раскрыл гендиректор завода-производителя Сергей Анохин, передает РИА Новости.

По словам Анохина, маску можно носить несколько лет, она питается от обычного аккумулятора. Она очищает воздух с помощью специального фильтра, который задерживает вредные примеси, а затем под воздействием ультрафиолета расщепляет их на воду и углекислый газ.

12 июля сообщалось, что в России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса, тестирование проводили на базе Сеченовского университета. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов заявил, что задачей исследования было продемонстрировать безопасность вакцины для здоровья человека, что и было сделано.

Тарасов добавил, что с добровольцами работали психологи, чтобы снизить их напряженность, так как длительная изоляция оказывала воздействие на их психологическое состояние и в ходе исследования возникали конфликтные ситуации.

Всего за последние сутки в России выявили 6537 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии насчитывается 733 699 случаев заражения; умерли 11 439 человек, выздоровел — 504 021.

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