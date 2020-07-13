Российские власти оказались не в курсе повышения цен на анальгин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

«В антимонопольное ведомство не поступало обращений по поводу роста цен на препарат анальгин», — сообщили в ФАС.

Ранее в понедельник, 13 июля, газета «Известия» сообщила, что цены у разных производителей выросли от 25 до 38 процентов. В среднем, если год назад упаковка лекарства стоила 14 рублей, сейчас за нее придется заплатить 17 рублей.

Международное название анальгина — метамизол. В ряде стран, этот препарат запрещен. Например, в США его использование запрещено с конца 1970-х. Дело в том, что прием в неконтролируемых дозах может спровоцировать снижение гранулоцитов в крови, что чревато общим снижением иммунитета.

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