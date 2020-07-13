В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, цены у разных производителей выросли от 25 до 38 процентов. В среднем, если год назад упаковка лекарства стоила 14 рублей, сейчас за нее придется заплатить 17 рублей.

Причиной подорожания называют рост стоимости импортных фармсубстанций, из которых в России делают популярное обезболивающее. Также на выросший ценник повлияли подешевевший рубль и остановившееся из-за коронавируса химпроизводство в Индии и Китае. Еще одним фактором стало исключение анальгина из перечня жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, из-за чего государство перестало регулировать цену на него.

Как следствие, предупреждают опрошенные изданием эксперты, в будущем возможен рост цен и на другие лекарства.

28 июня стало известно, что в России выросли продажи антидепрессантов. В период с 1 марта по 1 июня этого года россияне приобрели антидепрессантов примерно на десять процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В частности, в марте рост продаж составил 35 процентов по сравнению с прошлым годом, а за последние две недели месяца — на 60 процентов.

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