В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной, к продажам лекарств предложили допустить не только крупные аптечные сети, но и розничные онлайн-компании. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо председателя совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) Алексея Федорова министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой. Сейчас ее стоимость составляет в среднем 300 рублей за заказ.

Кабмин утвердил 16 мая постановление правительства, в котором сказано, что продавать препараты в интернете могут аптечные сети, имеющие не менее десятка стационарных точек в России. Отпускают лекарства по уже существующим для аптек правилам. Однако сейчас онлайн-продажи лекарств неудобны как покупателям, так и продавцам, говорится в письме Федорова.

По его мнению, количество точек не должно влиять на возможность реализовывать продукцию через интернет.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал, что аптечные сети продают лишь одну категорию товаров — лекарственные препараты. За один раз нельзя заказать большое количество наименований товаров, что делает себестоимость доставки одного заказа высокой. При этом сроки доставки растягиваются на несколько дней.

«Если крупные интернет-площадки смогут заниматься продажей лекарств в Сети, то ситуация может измениться: время доставки резко сократится за счет обширного штата работающих курьеров и развитой логистической инфраструктуры. Плюс к этому покупателям не придется платить за нее», — отметил эксперт.

В конце мая «Почта России» начала осуществлять доставку лекарств от дистрибуторов в аптеки. Компания доставляет исключительно товары, которые не требуют специальных условий хранения и транспортировки.

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