Российские онкологи заявили о дефиците 26 препаратов

Российские онкологи из 80 процентов регионов страны в ходе опроса заявили о дефиците 26 препаратов для лечения опухолей. В основном это базовые, недорогие лекарства. О том, какие препараты начали уходить с рынка, рассказала заместитель генерального директора центра гематологии по организационно-методической работе и взаимодействию с регионами Татьяна Гармаева, сообщает издание «Фармацевтический вестник».

Список препаратов, перебои с которыми отметили медики Цитарабин, винкристин, даунорубицин, метотрексат, этопозид, кладрибин, меркаптопурин, идарубицин, хлорамбуцил, аспарагиназа, мелфалан, гидроксикарбамид, перднизолон (в таблетках), циклофосфамид, доксорубицин, митоксантрон, прокарбазин, дексаметазон (в таблетках), ломустин, третиноин, блеомицин, винбластин, бусульфан, карбоплатин, кармустин, эпирубицин

По ее словам, из-за отсутствия этих препаратов врачам приходится применять альтернативные схемы лечения с дорогими лекарствами, обеспечение которыми также ограничено в связи с недостаточным финансированием.

Президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, главный внештатный специалист — детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев в свою очередь уточнил, что без некоторых лекарств из приведенного Гармаевой перечня нельзя вылечить опухоли у детей. Он добавил, что в конце сентября российская фармкомпания «Верофарм» отозвала еще и такие препараты, как этопозид и карбоплатин, отсутствие которых усложняет трансплантацию костного мозга.

Чтобы решить проблему с поставками препаратов для лечения онкозаболеваний, Румянцев предложил либо централизованно их закупать и отправлять в регионы, либо отменить ограничивающие конкурентный рынок законы.

Ранее сразу несколько российских и международных объединений фармацевтов заговорили о возможном возникновении дефицита лекарств в России. Свои опасения они объясняют изменившимися с 1 июля правилами, согласно которым все новые поступающие в оборот партии препаратов обязаны иметь маркировку. Без нее продавать их можно только при наличии специального разрешения межведомственной комиссии. При этом процедуры маркировки и получения разрешения на продажу без нее в настоящий момент слишком забюрократизированы и недостаточно подробно прописаны в нормативно-правовых актах, считают производители.