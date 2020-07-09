Минздрав отреагировал на сообщения о дефиците лекарства для онкобольных

Минздрав отреагировал на сообщения о дефиците лекарственного препарата винкристин, который используется для лечения онкологических заболеваний, и взял ситуацию на свой контроль. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает РИА Новости.

О недостаточном количестве препарата сообщили производители: ООО «Верофарм» и ООО «Тева». По сообщениям «Верофарма», на данный момент запасы винкристина на складах отсутствуют, а его поставки планируются не ранее 2021 года. В «Теве» рассказали, что препарат появится на рынке после принятия решения о регистрации предельной отпускной цены.

В министерстве отметили, что собрали сведения о потребности в препарате и отправили письмо в ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина с просьбой нарастить производство винкристина до необходимого количества. Там сообщили, что за 2020 год планировалось произвести 46 тысяч упаковок лекарства. Однако уже выпущено 48 тысяч упаковок, еще 105 тысяч — планируется до конца года.

Помимо этого, еще одно письмо было отправлено в Минпромторг. Необходимо принять экстренные меры для возобновления производства винкристина в прежних объемах и не допустить его прекращения, говорится в обращении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!