Верховный суд закрепил право детей-инвалидов на все бесплатные лекарства

Верховный суд России (ВС) закрепил право детей-инвалидов на бесплатное получение всех лекарств по рецептам врачей. Решение распространяется и на препараты, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Соответствующее постановление опубликовано на сайте ВС.

Поводом для принятия такого решения стало обращение жителя Пензенской области после отказа регионального Минздрава обеспечить его дочь необходимым лекарством. У девочки прогрессировала редкая болезнь, и незарегистрированный в России препарат был единственным вариантом для ее лечения.

Областной Минздрав объяснил отказ тем, что препарат не входит в список ЖВЛНП, а заболевание не является редким жизнеугрожающим и хронически прогрессирующим. Суд первой инстанции удовлетворил требования отца больной девочки, но решение отменили во время апелляции.

ВС счел, что Минздрав Пензенской области пренебрег правом ребенка на жизнь и здоровье, которое гарантировано государством. Коллегия суда также обнаружила допущенные апелляционным судом «существенные нарушения норм материального права» и отменила его решение.

Суд разъяснил, что девочке установили инвалидность именно из-за ее заболевания. На инвалидность распространяется правительственное постановление, согласно которому региональные власти должны закупить лекарство за счет бюджета. Основанием для закупки также является имеющийся у девочки медицинский протокол, выданный по итогам врачебного консилиума, который назначил препарат.

В 2019 году нескольких россиянок задержали за покупку за границей незарегистрированного в России препарата для лечения эпилепсии «Фризиум», который был необходим их детям. Одной из женщин угрожали уголовным делом о контрабанде психотропных веществ, на вторую завели дело, но вскоре прекратили его.

В марте 2020 года вступил в силу федеральный закон, который разрешает ввоз незарегистрированных и запрещенных к обороту в России лекарств при условии, что их необходимость для пациента признана специальной медицинской комиссией. Она должна установить, что российские аналоги не подходят больному, или их прием невозможен по каким-то причинам. Предполагается, что закон поможет избежать возбуждения уголовных дел за покупку лекарств для тяжелобольных россиян за границей из-за их отсутствия на отечественном рынке.

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