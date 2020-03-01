Россиянам разрешили ввозить в страну незарегистрированные лекарства

В России разрешили ввоз незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признана специальной медицинской комиссией. Соответствующий федеральный закон вступил в силу в воскресенье, 1 марта.

Президент России Владимир Путин подписал принятый парламентом документ в конце декабря 2019 года. Он разрешает импортировать незарегистрированные медикаменты, которые содержат наркотические или психотропные вещества. Порядок их ввоза и закупки определило правительство.

Согласно новой норме, ввозить незарегистрированные препараты, свободный оборот которых запрещен в России, можно для нужд конкретных пациентов или групп пациентов. Комиссия врачей должна установить, что российские аналоги не подходят или их прием по каким-то причинам невозможен. Закон призван избежать уголовных дел за покупку в интернете лекарств для тяжелобольных, которых нет на российском рынке.

В России неоднократно возникали скандалы вокруг запрещенных препаратов, таких как препарат от эпилепсии «Фризиум». Несколько матерей в разное время пытались купить его за границей для своих больных детей. Одну женщину задержали и угрожали уголовным делом о контрабанде психотропных веществ. На вторую завели дело, которое потом прекратили.

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