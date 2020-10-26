Фонд Хабенского обратился к Путину из-за критической нехватки лекарств от рака

Фонд актера Константина Хабенского совместно с такими фондами, как «Подари жизнь», «АдВита», «Энби» и другими организациями, обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину из-за критической ситуации с нехваткой лекарств для онкобольных пациентов, в частности для детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе фонда.

«Это серьезно, это сигнал тревоги. Именно поэтому я и мои коллеги из других фондов приняли волевое решение открыто выступить и просить о помощи, реальной помощи сотням тысяч людей, которые нуждаются в срочном лечении», — приводит слова Хабенского пресс-служба фонда.

В тексте письма в качестве возможных мер по ликвидации дефицита лекарств от рака предлагается, в частности, централизованная госзакупка ряда препаратов, нормализация рынка лекарственного обеспечения и создание эффективной системы контроля и быстрого реагирования.

О нехватке препаратов от рака стало известно ранее. Российские онкологи из 80 процентов регионов страны в ходе опроса заявили о дефиците 26 препаратов для лечения онкологических заболеваний. В основном это базовые, недорогие лекарства. О том, какие препараты начали уходить с рынка, рассказала заместитель генерального директора центра гематологии по организационно-методической работе и взаимодействию с регионами Татьяна Гармаева. Среди них — винкристин, даунорубицин, метотрексат и другие. Президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, главный внештатный специалист — детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев в свою очередь уточнил, что без некоторых лекарств из приведенного Гармаевой перечня нельзя вылечить рак у детей.