В России нашли способ прекратить дефицит лекарств для онкобольных. Соответствующие меры разработал Минздрав, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Минздрав увеличит предельную отпускную цену на препараты, сейчас проект проходит межведомственное согласование.

«Значительное влияние на лекарственное обеспечение и ценообразование оказала пандемия новой коронавирусной инфекции, по причине которой произошел рост цен на фармсубстанции. В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарственных препаратов в будущем, Минздравом России был разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные препараты», — уточняется в сообщении.

Также в Минздраве сообщили, что ситуация, связанная с наличием лекарств для лечения онкологических заболеваний, находится на контроле ведомства.

26 октября фонд актера Константина Хабенского совместно с такими фондами, как «Подари жизнь», «АдВита», «Энби» и другими организациями, обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину из-за критической ситуации с нехваткой лекарств для онкобольных пациентов, в частности для детей.

О нехватке препаратов от рака стало известно ранее. В начале октября российские онкологи из 80 процентов регионов страны в ходе опроса заявили о дефиците 26 препаратов для лечения онкологических заболеваний.