Заслуженный врач перечислил россиянам опасные в пандемию COVID-19 диагнозы

Заслуженный врач России, доктор биологических наук Евгений Лильин перечислил в беседе с URA.RU диагнозы, опасные во время пандемии коронавируса.

Так, по его словам, в группе риска находятся россияне с инсультом и онкозаболеваниями. «Скорая помощь в России может не успеть приехать к тяжелым больным из-за нагрузки, вызванной коронавирусом», — пояснил врач.

Он подчеркнул, что тех, у кого случился инсульт, необходимо госпитализировать в течение пяти-шести часов. Подвержены опасности и онкобольные, которым необходима срочная госпитализация, пояснил Лильин.

Ранее в октябре сообщалось, что медработники поликлиник в Перми требуют от онкобольных каждый месяц сдавать тест на коронавирус за свой счет. Без них врачи отказываются лечить пациентов. По словам одной из пациенток, каждые 20 дней она тратит на анализ три тысячи рублей. Руководство медучреждения, где она наблюдается, объяснило требования кончившимися у них тестовыми системами.

За последние сутки в России выявили 16,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (4453), Санкт-Петербурге (713) и Московской области (480). Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах.