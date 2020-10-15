В Минздраве сравнили риск инсульта при гриппе и коронавирусе

Риск инсульта при коронавирусе в шесть раз выше, чем при гриппе, сравнил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. Его слова передает ТАСС.

Сердечно-сосудистые заболевания встречаются у каждого третьего пациента с коронавирусом, объяснил кардиолог.

Ранее Бойцов заявил, что данные факторы повышают риск смерти в 12 раз — на 1100 процентов, а COVID-19 протекает тяжелее.

За последние сутки в России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 за сутки — их количество составило 286. По данным оперативного штаба, 15 октября заразились 13 754 россиянина в 85 регионах, выздоровели — 8392. С начала пандемии зарегистрировано 1 354 163 заражения в 85 регионах, 23 491 летальный исход и 1 048 097 выздоровлений.