Врачи отказались принимать россиян с раком без платных тестов на COVID-19

Медработники поликлиник в Перми требуют от онкобольных каждый месяц сдавать тест на коронавирус за свой счет. Без них врачи отказываются лечить пациентов. Об этом Telegram-каналу Mash рассказала пациентка Вахида.

По ее словам, каждые 20 дней она тратит на анализ три тысячи рублей. Пока заплатила за два теста. Руководство медучреждения, где она наблюдается, объяснило требования кончившимися у них тестовыми системами. Без документа об отрицательном анализе больных не принимают. Вахида добавила, что недавно в поликлинике начали массово отменять плановые записи даже при наличии теста.

По информации Mash, недавно у заведующей отделением химиотерапии появились симптомы COVID-19, у нескольких врачей онкоцентра обнаружен вирус. Многие медработники уже переболели летом. Медики тоже тестируются на коронавирус за оплату.

Ранее онкологи в большинстве российских регионов пожаловались на нехватку 26 препаратов для лечения опухолей. В основном это базовые и недорогие медикаменты, заменять их приходится дорогостоящими аналогами.