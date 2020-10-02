В ВОЗ предостерегли россиян от повторного карантина из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предостерегла россиян от повторного введения жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, поскольку изоляция парализует экономику. Ее слова приводит РИА Новости в пятницу, 2 октября.

«Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь», — отметила Вуйнович.

Она подчеркнула, что возвращение ограничительных мер может повлиять не только на экономику, но и на систему здравоохранения, вызвав проблемы с лечением сердечно-сосудистых болезней, онкологии и диабета. Кроме того, по словам Вуйнович, изоляция оказывает давление на психику людей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что единственным условием избежать возвращения режима самоизоляции в России является соблюдение мер безопасности. По словам чиновницы, 80-85 процентов людей, заразившихся COVID-19, их не соблюдали. «Либо мы соблюдаем меры безопасности, либо идем в самоизоляцию», — подчеркнула она.