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Пережившая коронавирус женщина рассказала об ужасах болезни

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Фото: Gazettelive WS

Жительница английского города Стоктон-он-Тис, графство Дарем, перенесла COVID-19 и призвала сограждан строго соблюдать все меры предосторожности. Она решила рассказать изданию The Mirror об ужасах болезни в надежде повысить уровень сознательности британцев.

В начале октября 56-летняя Джули Купер (Julie Cooper), работающая управляющей баром, начала жаловаться на переутомление и проблемы с дыханием. Она позвонила в скорую помощь, но ей отказали в госпитализации, так как синдромы были недостаточно серьезными. На следующий день ее все же госпитализировали и диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Она провела в больнице одну ночь.

Купер призналась, что вирус — худшее, что с ней когда-либо случалось. «Это очень страшно, не знаешь, переживешь ли ты болезнь. Я пролежала в постели девять дней. У меня довольно высокий болевой порог, так что меня это действительно удивило», — рассказала она.

Больше всего ее поразило ощущение беспомощности врачей и пациентов перед болезнью. «Вам либо станет лучше, либо вы попадете в реанимацию. Лекарства у них нет, остается только ждать и надеяться», — подчеркнула Купер.

Британка до сих пор страдает от проблем с дыханием. Когда Купер встает с постели, она чувствует слабость. Стоит ей дойти до туалета, у нее начинаются приступы кашля и одышка.

Купер считает, что заразилась от одного из посетителей бара. Она призвала всех носить маски, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что американский подросток перенес редчайшее осложнение от новой коронавирусной инфекции. У пациента началась лихорадка, и температура тела поднялась выше 39 градусов по Цельсию. Он страдал от тошноты и диареи, а позже у него развилась сердечная недостаточность. Врачи диагностировали синдром мультисистемного воспаления.

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