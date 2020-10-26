Бабушка разослала рождественские подарки и умерла от коронавируса

Пожилая жительница валлийской долины Рондда разослала рождественские подарки родным и организовала покупки для мужа перед смертью от коронавируса. Об этом сообщает издание Newshub.

В начале сентября 69-летнюю Айрис Дэвис (Iris Davies) госпитализировали с гастроэнтеритом и бронхитом. Затем из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом врач порекомендовал ей продолжить лечение дома. В сентябре тест Дэвис на коронавирус дважды показал негативный результат.

6 октября валлийка снова попала в больницу из-за проблем с дыханием. Врачи установили, что женщина заражена коронавирусом. Спустя неделю Дэвис скончалась.

Перед смертью она успела разослать родным рождественские подарки и организовать доставку покупок из супермаркетов для ее мужа, с которым она состояла в браке 38 лет. Кроме того, женщина уведомляла родных и друзей о своем состоянии через Facebook. На своей странице она шутила о своих соседях по палате и публиковала обзоры пищи, которой ее кормили в больнице.

В больнице подтвердили, что у них произошла крупная вспышка коронавируса. Район Рондды лидирует по количеству смертей от этой инфекции в Уэльсе. Семья Дэвис не знает, как их бабушка заразилась коронавирусом, но поблагодарила врачей за заботу о ней.

Ранее сообщалось, что одна из медсестер в Великобритании рассказала об умирающей женщине с опухолью мозга, к которой из-за ограничений, связанных с пандемией, согласились пустить только одного родственника. Пациентка не захотела выбирать между своими четырьмя детьми и отказалась от последней встречи.