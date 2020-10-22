Умирающей женщине пришлось выбирать одного из детей для последней встречи

Пандемия новой коронавирусной инфекции нанесла серьезный ущерб помощи смертельно больным и умирающим пациентам в Великобритании. Такой вывод сделан в исследовании журнала Nursing Standard и благотворительной организации Marie Curie, о котором сообщает издание Daily Star.

По мнению участников опроса, карантин обрек пациентов на смерть в одиночестве. Одна из медсестер рассказала об умирающей женщине с опухолью мозга, к которой из-за ограничений, связанных с пандемией, согласились пустить только одного родственника. Она не захотела выбирать между своими четырьмя детьми и отказалась от последней встречи.

Более трети из 893 медработников, ответивших на вопросы Nursing Standard, пожаловались на нехватку ресурсов для оказания качественной помощи смертельной больным и умирающим пациентам во время второй волны пандемии.

Ранее сообщалось, что в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, супруги заразились коронавирусом и умерли в один день после 61 года брака. Первого мая их отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, после чего они скончались.