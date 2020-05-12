Супруги умерли от коронавируса в один день после 61 года брака

В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, супруги заразились коронавирусом и умерли в один день после 61 года брака. Об этом сообщает газета St. Louis Post-Dispatch.

С сентября 2019 года Билл и Патрисия Олвиг, которым было 85 и 83 года, жили в доме престарелых. Первые симптомы болезни появились несколько недель назад. Сначала у них начался кашель, затем поднялась температура. 26 апреля Билла Олвига госпитализировали. Спустя шесть часов в больницу попала и его жена. У обоих нашли коронавирус. На следующий день их перевели в реанимацию и подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Родственники опасались, что супруги не переживут инфекции. По просьбе семьи их навестил знакомый католический священник. Он приблизился к их больничным койкам в медицинском защитном костюме и совершил елеосвящение — обряд, который проводят для больных и умирающих. За молитвой и помазанием по видеосвязи наблюдали семеро детей, 20 внуков и восемь правнуков Билла и Патрисии Олвиг. Первого мая супругов отключили от аппарата ИВЛ, после чего они скончались.

По последним данным, к 13 мая в мире выявлено 4,4 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 293,6 тысячи человек, 1,6 миллиона человек уже выздоровели. В Соединенных Штатах выявлено 1,4 миллиона случаев заражения, погибли 83,5 тысячи человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от других людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. В публичных местах и общественном транспорте следует использовать маску.

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