Супруги умерли в один день от коронавируса после 73 лет брака

Супруги-долгожители из американского штате Висконсин заразились коронавирусом и скончались в один день, держась за руки. Об этом пишет издание USA Today.

Уилфорд Кеплер (Wilford Kepler) родился в 1926 году и учился в одной школе со своей будущей женой Мэри, которая была младше на два года. Когда началась Вторая мировая война, Уилфорда отправили на Тихоокеанский фронт. Он служил на крейсере «Уилкс-Барр» и участвовал а битве за Окинаву. Мэри стала переписываться с ним во время войны и после его возвращения вышла за него замуж. Они были женаты 73 года.

8 апреля у Мэри Уилфорд нашли коронавирус. 12 апреля обоих супругов госпитализировали, после чего у Уилфорда также диагностировали COVID-19. Сотрудники больницы позаботились о том, что супруги попали в одну палату, и сдвинули их койки поближе, чтобы они могли держаться за руки. 18 апреля Уилфорд скончался, а через шесть часов после него умерла и Мэри.

По последним данным, 29 апреля в мире выявлено 3,17 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 220,4 тысячи человек, 984,5 тысячи человек выздоровели. В Соединенных Штатах выявлено 1,04 миллиона случаев заражения, погибли 59,8 тысячи человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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