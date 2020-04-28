Невеста рассказала о последних словах погибшего от коронавируса жениха

Жительница английского графства Ланкашир рассказала о последних словах жениха, погибшего после заражения коронавирусом. Об этом пишет газета Manchester Evening News.

29-летний веб-дизайнер Ричард Маккиг (Richard McKeag) и его невеста Кэти Мартин (Katie Martin), работавшая с детьми-инвалидами, были помолвлены с 2017 года. Они планировали сыграть свадьбу в следующем году, но в начале апреля оба заболели COVID-19. Ричард переносил болезнь тяжелее: у него был сильный кашель, а при малейшей нагрузке он начинал задыхаться. 16 апреля его доставили в больницу, а еще через 24 часа ему понадобилась искусственная вентиляция легких.

Перед подключением к аппарату ИВЛ Ричард в последний раз поговорил с невестой по видеосвязи. «Он пытался успокоить меня и говорил, что все будет хорошо, — вспоминает она. — После разговора он прислал сообщение, в котором было написано: "Спасибо тебе за прекрасную жизнь"». Через пять дней Ричард скончался, не приходя в сознание.

По последним данным, 27 апреля в мире выявлено 3,02 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 208,1 тысячи человек, 889,3 тысячи человек выздоровели. В Великобритании выявлено 152,8 тысячи случаев заражения, погибли 20,7 тысячи человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!