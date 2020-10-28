Президент США Дональд Трамп вспомнил удивительный эффект лекарства от коронавируса и пообещал сделать его бесплатным для всех американских граждан. Об этом он заявил на митинге перед сторонниками в штате Висконсин. Трансляция мероприятия доступна в YouTube-канале Fox News.

Американский лидер заверил, что работает над внедрением в обычные поликлиники передовых методов лечения COVID-19, которые использовались во время его нахождения в госпитале. Так, администрация США планирует сделать бесплатными для нуждающихся препараты компаний Regeneron Pharmaceuticals и Eli Lilly and Company, которые производят похожие лекарства на основе антител.

«Я не очень хорошо себя чувствовал, а когда я принял препарат, проснулся на следующее утро и почувствовал, что могу покорить весь мир. "Выпустите меня отсюда!" — сказал я"», — поделился впечатлениями от приема препарата Трамп.

Материалы по теме «Наша вера сильнее наших страхов» Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией Старый бодрый Трамп Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?

Действующий глава государства и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом 2 октября. Американского лидера лечили в военном госпитале имени Уолтера Рида. Он принимал экспериментальную сыворотку на основе антител. Трамп утверждал, что почувствовал себя суперменом после того, как принял лекарство. Спустя несколько дней в его крови обнаружили антитела к инфекции и выписали из больницы.

Позже Трамп заявил, что ему не ставили диагноз пневмония во время госпитализации из-за инфицирования коронавирусом. В то же время глава государства отметил, что чувствовал себя плохо, и у него поднялась температура, а врачи предупреждали его о «слегка зараженных легких».