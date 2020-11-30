Россия поборется с США за дорогую нефть

Россия и другие участники соглашения ОПЕК+ в ближайшее время поборются с США и местными добытчиками сланцевой нефти за дорогое топливо, пишет CNBC.

30 ноября участники ОПЕК+ планируют собраться для обсуждения политики группы в текущих условиях. Аналитики сходятся во мнении, что ведущие мировые производители, среди которых главные роли играют Россия и Саудовская Аравия, сохранят ограничения на добычу, о которых договорились в апреле.

Главным поводом для этого должны стать новости о растущем спросе на нефть по всему миру на фоне сообщений об успешных лабораторных испытаниях вакцин от коронавируса. В ноябре сразу два препарата — совместный от американской Pfizer и немецкой BioNTech, а также от американской Moderna — прошли продвинутую стадию исследований, что дало основание спекулянтам рассчитывать на скорое восстановление глобальной экономики, а вместе с ней и потребности в топливе.

При этом такое положение вещей заставляет активизироваться главного соперника стран-участниц ОПЕК+ — американских добытчиков сланцевой нефти, себестоимость которой выше, нежели у традиционного топлива. Сланцевые проекты становятся рентабельными при росте цен на нефть, что влечет за собой увеличение предложения и, как следствие, новое падение котировок.

В этой связи ОПЕК+ выгодно держать добычу на прежнем заниженном уровне, полагают экономисты. Его повышение будет отложено как минимум на три месяца.

Впервые соглашение ОПЕК+ было заключено в конце 2016 года. До нынешнего марта оно несколько раз продлевалось, однако затем участники не смогли договориться о пролонгации. Вернуться к переговорам удалось спустя месяц. В апреле была достигнута договоренность о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Впоследствии ограничения были смягчены на два миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что следующее повышение (когда оно случится) также составит два миллиона баррелей в день.