Нефтяной гигант предсказал ценам на нефть значительное падение

Нефтяной гигант Exxon Mobil значительно ухудшил прогноз по ценам на сырье на ближайшие семь лет. Компания предсказывает, что влияние пандемии на рынок сохранится долгие годы, пишет The Wall Street Journal.

Exxon снизила ожидаемый уровень нефтяных цен на 11-17 процентов. Однако представитель Exxon отказался сообщить, каких именно показателей ожидает компания. В 2019 году гигант прогнозировал, что средняя стоимость марки Brent будет около 62 долларов на протяжении пяти лет и вырастет до 72 долларов в 2026-2027 годах.

Однако летом 2020 года Exxon понизила прогноз до 50-55 долларов за баррель в течение пяти лет и 60 долларов в 2026-2027 году. Отрасль сталкивается со все большей конкуренцией из-за возобновляемых источников энергии и электромобилей, пишет издание. Нефтяной рынок также находится под давлением из-за ужесточения регулирования, направленного на борьбу с изменением климата.

Из-за кризиса Exxon Mobil была вынуждена влезть в многомиллиардные долги. В апреле компания второй раз с середины марта выпустила корпоративные облигации. Последний выпуск позволил привлечь 9,5 миллиарда долларов.