Цены на нефть показали рекордные темпы роста с начала лета

Мировые цены на нефть в ноябре показали рекордные темпы роста с начала лета, увеличившись более чем на четверть. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE за месяц выросла с 39 долларов до 47,5 долларов за баррель. Сырье марки WTI с поставками в январе подорожало с 37,18 долларов за баррель в начале ноября до 45,2 долларов.

Как отмечает РИА Новости, основными факторами, которые повлияли на нефтяные цены, стали новости о разработке вакцин от коронавируса, а также их успешных испытаниях у компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer и BioNTech. Кроме того, 30 ноября и 1 декабря проходят заседания ОПЕК+, где должно быть принято окончательное решение по соглашению о сокращении добычи нефти с 2021 года.

Ранее сообщалось, что Россия и другие участники соглашения ОПЕК+ в ближайшее время поборются с США и местными добытчиками сланцевой нефти за дорогое топливо. Отмечалось, что сланцевые проекты становятся рентабельными при росте цен на нефть, что влечет за собой увеличение предложения и, как следствие, новое падение котировок.