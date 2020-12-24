«Газпром» и Белоруссия договорились о цене на газ на 2021 год

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставке газа в республику в 2021 году. Стороны смогли договориться, об этом сказано на сайте «Газпрома».

Цена в сообщении не раскрыта. Стоимость газа для Белоруссии на 2020 год определена в размере 127 долларов за тысячу кубометров. В ноябре белорусская сторонапогасила задолженность за поставки газа перед Москвой в размере 200 миллионов долларов.

Белоруссия и Россия в сентябре договорились о предоставлении республике кредита в размере 1,5 миллиарда долларов. Заемные средства должны поступить в два этапа: первый завершится до конца 2020 года, в его рамках Минск получит один миллиард долларов. Второй этап состоится уже в 2021 году — тогда Белоруссия получит еще 500 миллионов.