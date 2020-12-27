Белоруссия заявила о подписании всех нефтяных контрактов с Россией до конца года

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о подписании всех нефтяных контрактов с Россией до конца года в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает РИА Новости.

Как рассказал Головченко, процесс подписания контрактов с российскими поставщиками нефти уже идет. При этом с рядом крупных поставщиков соглашения на следующий год уже заключены, с другими согласовываются отдельные условия. «Уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Республику Беларусь будут подписаны», — заключил он.

В начале 2020 года страны не могли договориться об объемах и стоимости поставок топлива из России в Белоруссию. Противоречия удалось устранить после того, как Москва согласилась предоставить Минску скидку в размере 15,7 доллара за тонну по сравнению с прежними расценками.