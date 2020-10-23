Белоруссия остановила прокачку российской нефти по просьбе Польши

Белоруссия приостановила прокачку нефти из России по нефтепроводу «Дружба» по просьбе Польши. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

По его словам, поводом послужили технические проблемы на территории Польши. На время приостановки поступающая из России нефть накапливается в резервуарном парке линейной производственной диспетчерской станции «Мозырь», добавил он.

Позднее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин уточнил, что причиной приостановки прокачки нефти стало упавшее дерево, которое повредило линии электропередачи и нарушило энергоснабжение объекта. К вечеру пятницы аварию удалось устранить, функционирование нефтепровода «Мозырь — Брест» (часть «Дружбы») возобновлено.

Весной 2019 года стало известно о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» хлорорганикой. Это привело к временной приостановке транзита и приема российской нефти рядом стран, а также повреждению инфраструктуры и оборудования. Белоруссия оценила ущерб от загрязнения в «сотни миллионов долларов». Россия назвала цифру менее чем в 100 миллионов долларов.