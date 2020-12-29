Россия и Белоруссия договорились об объеме поставок нефти

Россия поставит в Белоруссию 4,5 миллиона тонн нефти в перовом квартале 2021 года, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Стороны смогли договориться и утвердили график поставок сырья по трубопроводам. Из этого объема на «Роснефть» придется 2,1 миллиона тонн нефти, на «Лукойл» — 0,72 миллиона, на «Сургутнефтегаз» — 0,65 миллиона, на «Газпром нефть» — 0,343 миллиона, на «Татнефть» — 0,3 миллиона. Всего на Новополоцкий НПЗ планируется поставить в январе-марте 2,25 миллиона тонн, на Мозырский — 2,25 миллиона тонн.

Ранее Белоруссия заявила о подписании всех нефтяных контрактов с Россией до конца года. В начале 2020 года страны не могли договориться об объемах и стоимости поставок топлива. Противоречия удалось устранить после того, как Москва согласилась предоставить Минску скидку в размере 15,7 доллара за тонну по сравнению с прежними расценками.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале августа 2020 года назвал российские цены на энергоносители для республики несправедливыми.