Белоруссия договорилась о поставках нефти из Азербайджана

Белорусская нефтяная компания заключила долгосрочный контракт с азербайджанской SOCAR Trading на поставку сырья на белорусские НПЗ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Report.

Договор заключен на один год с возможностью продления. Согласно контракту, SOCAR Trading будет поставлять белорусской стороне нефть из Азербайджана, а также из других стран. Объемы поставок по новому контракту не называются.

В марте азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR отправила первую партию нефти Azeri Light по концерну «Белнефтехим» через одесский порт и нефтепровод «Одесса - Броды». В турецком порту Джейхан погрузили на танкер 90 тысяч тонн нефти.

Накануне стало известно о том, что Белоруссия договорилась о поставках нефти из России. По данным источника, в первом квартале года Белоруссия получит 4,5 миллиона тонн нефти. Информацию о завершении переговоров подтвердил и белорусский премьер-министр Роман Головченко. Он не привел параметры соглашения, но назвал их выгодными для Минска.