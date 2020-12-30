Белоруссия под Новый год получила деньги от России

Первый транш российского государственного кредита в объеме, эквивалентном 500 миллионам долларов, дошел до Белоруссии. О получении денег сообщило министерство финансов республики на своем сайте.

Правительства двух страх заключили новое соглашение о кредите в миллиард долларов 21 декабря. Часть этих денег пойдет на погашение предыдущих кредитов.

До этого, в октябре, Белоруссия получила еще 500 миллионов долларов. Они пошли на поддержку республиканского бюджета. Остальные 500 миллионов направят Минску в следующем году.

Переговоры о новом кредите Белоруссии главы двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко провели на фоне массовых протестов в республике, начавшихся после президентских выборов 9 августа.

Накануне стало известно о том, что стороны также договорились о поставках нефти. По данным источника, в первом квартале года Белоруссия получил 4,5 миллиона тонн. Информацию о завершении переговоров подтвердил и премьер-министр Роман Головченко. Он не привел параметры соглашения, но назвал их выгодными для Минска.