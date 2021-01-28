Белоруссия начала бороться с детским питанием из России

Российские поставщики детского питания пожаловались на решение властей Белоруссии ограничить наценку на импортную продукцию до 15 процентов. Они утверждают, что такой уровень не покрывает расходы на продвижение, из-за чего некоторым компаниям уже пришлось остановить поставки, пишет «Коммерсантъ».

В Минэкономразвития от лица 85 процентов работающих в России производителей детского питания обратилась ассоциация «Русбренд». Она попросила либо добиться отмены всех ограничений, либо заменить в них наценку на рентабельность.

Предельную наценку для детских молочных смесей, пюре, каш, напитков и других товаров установило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии. Поводом для начала борьбы с ценами названо желание поддержать доступность жизненно важных продуктов для населения.

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За год Россия поставляет в Белоруссию порядка 5,5 тысячи тонн детского питания стоимостью 1,4 миллиарда рублей. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отметил, что зарубежный товар в этой категории пользуется спросом в республике, в отличие от других базовых продуктов.

Источник издания в одном из крупных производителей подтвердил, что компания полностью остановила поставки в Белоруссию до решения вопроса. В PepsiCo сообщили, что поддерживают позицию «Русбренда» по поводу поставок в республику.

Минэкономразвития может либо попробовать решить проблему на межгосударственном уровне, либо вынести ее на уровень Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В аппарате последней указали, что консультации по поводу введения Белоруссией госрегулирования цен на отдельные товары станут поводом для обсуждения 2 февраля.

Накануне правительство России одобрило соглашение о перевозке и перевалке нефтепродуктов из Белоруссии через российские порты. Такой пусть станет значительно дороже для Минска, чем поставки через страны Балтии, поэтому Россия может оказать финансовую помощь.