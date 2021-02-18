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Кремль назвал дату встречи Путина с Лукашенко

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 22 февраля. Дату назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в четверг, 18 февраля.

Стороны обсудят двусторонние отношения, уточнил он. «Можно ожидать весьма продолжительные переговоры», — добавил он.

Ранее в четверг Лукашенко анонсировал встречу с российским коллегой в 20-х числах февраля. Комментируя информацию в СМИ о возможности получения от РФ трех миллиардов долларов, Лукашенко отметил, что не едет «чего-то просить».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщала, что Лукашенко намерен обсудить с Путиным вопрос о предоставлении соответствующего займа. По данным газеты, Минск хочет получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. Белорусская сторона это не подтвердила.

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