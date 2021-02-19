Стали известны планы Лукашенко на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе военные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

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Кроме того, президенты затронут ключевые вопросы развития отношений Белоруссии и России, крупные совместные проекты и интеграционные процессы в рамках Союзного государства.

Также Лукашенко и Путин обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.

Ранее 19 февраля сообщалось, что Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию на переговоры с Путиным. Встреча президентов состоится в понедельник, 22 февраля в Сочи.

До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что Лукашенко намерен обсудить с Путиным выделение белорусской стороне кредита на сумму три миллиарда долларов США. Белоруссия хочет получить доступ к остатку средств, выделенных Россией на строительство АЭС в Гродненской области.

Министерство финансов Белоруссии отрицало данную информацию. Сам Лукашенко заявил, что не едет «чего-то просить».