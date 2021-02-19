Лукашенко признал себя белорусским националистом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с артистами Купаловского театра, признал себя белорусским националистом. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

Он пояснил, что национализм — это не болтовня на «мове», а стремление сделать что-то, что останется в народной памяти.

«Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у нас были определенные традиции», — сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко ответил на вопрос о лозунгах оппозиции, представители которой приравнивают действующую власть к фашистской. «Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями», — заявил он.

В июле президент отметил, что белорусы самостоятельно строят независимую на международной арене, современную и уникальную страну. Лукашенко добавил, что многовековая история Белоруссии предопределила близость белорусов с братскими народами, внешнеэкономическую и внешнеполитическую многовекторность.

До этого он рассказал, что белорусы шли более тысячи лет к своей независимости: «Почти во все времена, начиная с глубокой древности, это был путь борьбы. Борьбы с суровым климатом за урожай, с захватчиками за землю, с угнетателями за свободу, с интервентами за веру, культуру и традиции».