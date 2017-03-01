Лукашенко одобрил учебник об исключительности белорусской истории

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в поддержку школьного учебника, обосновывающего исключительность белорусской истории. На книгу он обратил внимание, знакомясь с разработками, выдвинутыми по итогам 2016 года на соискание Государственной премии в области науки и техники, передает агентство БЕЛТА.

«Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду. Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый. Будет хороший учебник в школах и в вузах — сможем повернуть умы, сформировать гордую за себя нацию», — заявил Лукашенко.

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Отмечается, что цикл научных работ «Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX — XVIII веках» по-новому раскрывает процесс формирования восточнославянских раннегосударственных образований и их центров. Заведующая центром археологии и древней истории Белоруссии Института истории Национальной академии наук Ольга Левко рассказала президенту, что в книгах обосновывается появление белорусской государственности в середине IX века — с созданием Полоцкой земли. Становление Полоцка (ныне город в Витебской области) в качестве центра раннегосударственного образования осуществлялось на местной племенной основе, в то время как в Новгороде и Киеве для этого приглашали варягов. «Даже в последующем Полоцкие земли, входя в состав Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, развивались автономно», — подчеркнула Левко.

Лукашенко не раз высказывался против национализма. 3 февраля в ходе встречи с представителями СМИ он призвал белорусов говорить на «родном русском языке». «Пока я здесь президент, ни один камень не полетит в сторону русского человека. Ни один!» — заверил белорусский лидер.

В апреле 2016-го глава государства опроверг белорусизацию страны. «Некоторые рупоры до клеветы доходят! Это к добру не приведет, тем более это ложь! Мы — один народ, от одного корня выросли: россияне и белорусы», — говорил Лукашенко.