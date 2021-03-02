Медведчук оценил шансы Порошенко снова стать президентом Украины

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук оценил шансы пятого президента Украины, председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко снова стать главой государства. Об этом он рассказал в интервью «Би-би-си».

По его словам, если будут досрочные президентские выборы в ближайшие полгода-год, Порошенко станет президентом.

Медведчук при этом считает, что шансы есть и у кандидатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». «Все будет зависеть от того, когда будут выборы. Шансы есть всегда. И не только у нас. Шансы есть у всех: и у "Слуги народа", и у Тимошенко, и у Порошенко, и у нашего кандидата, который пойдет на выборы. Все в этом мире относительно», — сказал он.

Вместе с тем он прокомментировал публикацию записей между людьми, чьи голоса напоминали голоса Медведчука, Порошенко и бывшего помощника президента России Владислава Суркова. Политик не подтвердил их аутентичность, однако заявил, что в 2014 году действительно вел переговоры на эти темы с представителями российской власти по поручению Порошенко.

26 февраля в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что инициируют проверку аудиозаписи предполагаемого разговора Медведчука, Порошенко и Суркова. Материалы этих переговоров впоследствии будут приобщены к уголовному делу о финансировании терроризма, уточнил глава ведомства Иван Баканов.

В начале феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также были введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». Позднее ограничения коснулись Медведчука, его жены Оксаны Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц.