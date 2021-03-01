На Украине объяснили падение рейтинга Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский теряет рейтинг, поскольку украинцы видят его реальные дела. Такое мнение на портале «Главред» высказал политолог Андрей Головачев.

По его словам, 73 процента голосов у Зеленского на президентских выборах — «все что угодно, но не политический рейтинг». Он пояснил, что актер «не занимался политической деятельностью, а просто веселил народ и снял одну политическую утопию».

Однако спустя время граждане убедились, что Зеленский ничем не лучше «тимошенок» и «порошенок».

В конце января сообщалось, электоральный рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня. Тогда за политика готовы были проголосовать только 13,4 процента граждан страны.

14 февраля глава офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, что падение рейтинга имеет под собой ряд причин. Первой причиной он назвал «некую закономерность, непростые времена, ковид». Он подчеркнул, что подобная тенденция наблюдается не только на Украине. Также он указал, что против Киева целенаправленно на протяжении уже двух лет работает «мощнейшая машина как внутри страны, так и извне», которая старается нивелировать все достижения украинских властей. По его мнению, поток лжеинформации и практически оскорблений в адрес действующей власти практически не прекращается.