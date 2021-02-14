В офисе Зеленского объяснили падение рейтинга президента

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил падение рейтинга украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью «Украина 24», передает РИА Новости.

Ермак отметил, что первая причина — «это некая закономерность, непростые времена, ковид». Он подчеркнул, что подобная тенденция наблюдается не только на Украине. Второй причиной украинский политик назвал то, что против Киева целенаправленно на протяжении уже двух лет работает «мощнейшая машина как внутри страны, так и извне», которая старается нивелировать все достижения украинских властей. По его мнению, поток лжеинформации и практически оскорблений в адрес действующей власти практически не прекращается.

В конце января сообщалось, электоральный рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня — за политика готовы были проголосовать только 13,4 процента граждан страны. В случае проведения второго тура в паре Зеленский и Порошенко, за действующего украинского лидера проголосовали бы 30,6 процента граждан.