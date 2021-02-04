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Зеленского обвинили в политической расправе с оппозицией

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Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Депутат Верховной Рады Украины и владелец медиахолдинга «Новости» Тарас Козак прокомментировал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о закрытии принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK. Об этом пишет «Страна.ua».

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ закрыть телеканалы, чтобы они не мешали ему публично врать. Действия властей в отношении телеканалов, а также санкции, введенные против него, Козак считает незаконными. Он назвал их очередным актом цензуры.

«Я расцениваю такие действия СНБО как политическую расправу со стороны президента Зеленского. Президент просто взбешен из-за обвала рейтинга своей политической силы "Слуга народа", которая занимает уже 4-е место в списке, в то время как "Оппозиционная платформа — За жизнь", которую я представляю, уже долгое время лидирует в рейтинге симпатий украинцев. Это неудивительно, ведь телеканал "112 Украина" показывает ту Украину, в которой мы живем: Украину с заоблачными платежками, сверхмасштабной коррупцией, распроданную за копейки иностранцам», — сказал Козак.

Он пообещал бороться за открытие телеканалов, потребовал немедленно прекратить давление на СМИ и обеспечить свободу слова.

3 февраля сообщалось, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует процедуру импичмента Зеленского в связи с введенными СНБО санкциями против телеканалов. Сам Зеленский заявил, что страна поддерживает свободу слова, но не пропаганду. По его словам, Украина ведет борьбу в информационной войне за правду и европейские ценности.

Решение СНБО поприветствовал и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его мнению, «112 Украина», ZIK и NewsOne занимались информационным терроризмом и угрожали безопасности Украины, поскольку являются «инструментами пропаганды Кремля».

2 февраля стало известно, что Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

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