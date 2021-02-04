Зеленского окрестили «слабаком» в роли президента

Президент Украины Владимир Зеленский не способен принимать самостоятельные решения, заявил политолог Михаил Погребинский в интервью «Ленте.ру».

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По его мнению, украинцы не видят никакой пользы от деятельности президента. Погребинский выразил уверенность, что падение рейтинга Зеленского продолжится. «Мне кажется, остановить это невозможно. Как нельзя вернуть тарифы на пристойный уровень, потому что этого не допускают взятые Украиной обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ)», — сказал политолог.

Он добавил, что большинство украинцев поддержали бы президента, если бы Донбасс получил автономию. «Но Зеленский не может на это пойти. Это означает проявить невероятное мужество (...) [Националистическая] молодежь выйдет на улицу и устроит Зеленскому черную жизнь. Он же не президент Белоруссии Александр Лукашенко, который может пересажать оппозицию и заткнуть ей рот. Он слабак. Поэтому и в этом вопросе он ничего сделать не сможет», — отметил Погребинский.

Удержаться на посту весь срок Зеленскому будет очень сложно, считает он. По словам Погребинского, реализовать импичмент технически невозможно из-за большинства «Слуги народа» в парламенте, но есть много других способов вынудить его уйти с поста президента.

1 февраля сообщалось, что самой популярной партией на Украине стала пророссийская политическая сила «Оппозиционная платформа — За жизнь». Согласно исследованию, подготовленному центром «Социальный мониторинг», она почти на два процента опережает президентскую партию «Слуга народа».

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос рассказал, что Зеленский принял решение пойти на второй президентский срок. Вместе с тем его рейтинг упал до рекордно низкого уровня: в январе за него готовы были проголосовать только 13,4 процента граждан страны.