Партия Зеленского захотела сменить идеологию

Правящая украинская партия «Слуга Народа» захотела официально сменить свою идеологию и провести ребрендинг из-за снижения популярности у избирателей. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в партии.

По его словам, до конца февраля «Слуги народа» проведут съезд под неофициальным лозунгом «Перемен!». Собеседник издания пояснил, что из-за падения рейтингов фракции и ее лидера — президента Владимира Зеленского остро назрела проблема нового позиционирования в глазах украинцев.

«Мы больше не секси. Не сложилось. Центризм, либертарианство — все в прошлом. Руководство говорит, что будем менять идеологию партии. Правда, на какую именно, никто пока не в курсе», — сказал источник. Он отметил, что партия возьмет «более жесткий» идеологический курс, а также решит вопрос с исключением как минимум одного депутата.

Партия «Слуга Народа» выиграла парламентские выборы на Украине в 2019 году. Ее представители контролируют более 55 процентов кресел в Верховной Раде. Тем не менее за прошедшие годы ее популярность среди избирателей существенно снизилась. По опросам социологов, поддержать фракцию на выборах к началу февраля были готовы не более 18,2 процента украинцев.

В конце января сообщалось, что электоральный рейтинг Зеленского также сократился до рекордно низкого уровня — 22,1 процента граждан. При этом в случае второго тура в паре с бывшим президентом Петром Порошенко, политик получил бы 30,6 процента голосов. На президентских выборах 2019 года этот показатель равнялся 73,22 процента.