Украинский депутат задекларировал «выигранные в лотереях» два миллиона гривен

Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от фракции «Слуги народа» Максим Павлюк задекларировал 1,9 миллиона гривен (около пяти миллионов рублей) как выигранные в шести разных лотереях. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

Так, народный избранник указал, что 26 января одновременно получил выигрыши в размере от 249 тысяч до 446 тысяч гривен (от 670 тысяч до 1,2 миллиона рублей) от шести различных фирм. При этом все компании имеют одного владельца. В разделах декларации о недвижимости и прочем ценном имуществе какая-либо информация отсутствует.

По данным портала, в 2020 году депутат также декларировал свои доходы как выигранные в лотерею. Тогда он заверил, что 900 тысяч гривен (около 2,4 миллиона рублей), которые поступили к нему на счет, были получены от компании азартных игр.

Ранее стало известно, что 19-летний депутат городского совета украинского Краматорска оказался криптовалютным миллионером. В его декларации указано, что накапливать свои сбережения он начал еще в 14-летнем возрасте. Родители юноши являются депутатами Верховной Рады.