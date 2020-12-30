На Украине депутатов забросали фальшивыми долларами

Неизвестный ворвался в зал заседаний Харьковского городского совета и забросал депутатов долларами. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Харьков NOW».

На записи видно, как молодой человек, войдя в зал, начинает запускать в воздух купюры из специальных сувенирных пистолетов. По данным издания «Страна.ua», деньги оказались фальшивыми. Вскоре после неожиданного перформанса депутаты вызвали полицию и попросили увести мужчину из зала.

Они также потребовали от него провести уборку в помещении. Отмечается, что неизвестный ворвался в зал во время рассмотрения проекта изменений в городской бюджет на 2021 год.

Ранее стало известно, что 19-летний депутат городского совета украинского Краматорска оказался криптовалютным миллионером. В его декларации указано, что накапливать свои сбережения он начал еще в 14-летнем возрасте. Известно, что его родители депутаты Верховной Рады.