Зеленский назвал причину коррупции на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус» назвал причину коррупции в стране.

Зеленский заявил, что сам он «ничего не берет». «Все это знают, поэтому ничего мне не несут. Все признают, в том числе британские и американские разведки, что "верхушка" нашей страны взяток не берет. Поэтому мы "рукопожатны"», — подчеркнул он.

Он выразил надежду, что Украина пройдет «весь путь борьбы с коррупцией».

«Сложно, потому что большие деньги. И так получилось, что у многих людей нет выдержки. Какими бы они ни были, что бы они ни обещали, на чем они бы ни клялись, в целом люди слабы [к деньгам]», — пояснил украинский лидер.

Ранее в декабре Национальное антикоррупционное бюро Украины заподозрило в коррупции заместителя главы офиса Зеленского. По версии силовиков, чиновник во время работы в Украинской государственной строительной корпорации помог в выдаче недостоверного заключения судебного эксперта, что позволило компании незаконно присвоить 81 миллион гривен (около 213 миллионов рублей).